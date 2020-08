Coronavirus, 5 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 54

Sono 5 i nuovi positivi in provincia di Siracusa, tra questi i 4 registrati all'ospedale Di Maria di Avola. In tutta la Sicilia i nuovi casi sono 54. Questi i dati riportati nel bollettino di oggi, venerdì 28 agosto, del Ministero della Salute.

Casi sono così distribuiti nelle province dell'isola: oltre ai 5 del Siracusano, 8 sono nel Palermitano, 6 nell'Agrigentino, 9 nel Ragusano, 10 nel Messinese, 12 nel Catanese e 4 nel Nisseno.

In tuta la Sicilia sono 69 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 9 in terapia intensiva, 980 in isolamento domiciliare. In tutto sono 1058 i positivi attuali.