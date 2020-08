Siracusa, incontro di programmazione dei Puc

Al via lunedì 31 agosto alle 11.30 al Vermexio, la programmazione dei Puc, i progetti di utilità collettiva, cui sono tenuti i percettori del reddito di cittadinanza.

“Si tratta del primo atto operativo dopo l’insediamento presso la sede dell'assessorato alle Politiche sociali. L'obiettivo - dichiara l’assessore ai Servizi sociali, Maura Fontana - è quello di avviare un confronto tra i settori dell’Ente al fine di stilare progetti confacenti alle esigenze del Comune e per restituire la dignità di lavoratori ai percettori di reddito di cittadinanza"

I Puc dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Le attività dovranno inoltre rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.