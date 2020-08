Lentini, da questo fine settimana attivo il Ppi pediatrico nella sede di Piazza Aldo Moro

Da questo fine settimana il Ppi pediatrico di Lentini sarà operativo nei nuovi locali degli ambulatori di Piazza Aldo Moro.

Il servizio è attivo nei prefestivi e festivi dalle 8 alle 20 ed è raggiungibile anche telefonicamente al nuovo numero 095 909912.

Il trasferimento da via Macello è stato deciso dalla Direzione strategica aziendale per migliore la fruibilità e l’accesso al servizio da parte degli utenti

Il Sert sarà trasferito a breve in via Macello.