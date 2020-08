Priolo, nessun aumento della Tari per il 2020

Le tariffe Tari rimarranno invariate nel 2020.

In risposta ad una nota del Meetup del M5S il sindaco Gianni e l'assessore Gozzo scrivono: “La Delibera di Giunta del 23 luglio 2020 con la quale vengono confermate le tariffe del 2019, è consultabile da tempo sul sito del Comune, in Amministrazione Trasparente. Non risulta inoltre alcuna lamentela su questo tema da parte dei numerosi contribuenti che dal momento della ricezione degli avvisi di pagamento sono stati ricevuti al front-office già dal mese di luglio. L’eccezione mossa dal Meetup alla potenziale sospensione del pagamento - concludono Pippo Gianni e Santo Gozzo - lascia ancora più perplessi considerato che l’avviso bonario non è una intimidazione ad adempiere ma un semplice avviso attraverso il quale il contribuente è invitato al pagamento del tributo: non ha una scadenza perentoria, che non ammette cioè dilazioni, ma una scadenza ordinatoria; alla sua inosservanza non sono previste sanzioni o interessi, quindi chi potrà pagherà, chi non potrà lo farà appena possibile”.