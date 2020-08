Siracusa, parcheggi Talete e Molo Sant'Antonio: da stasera si paga con il ticket e con l'app

Da stasera saranno attivi i sistemi di pagamento Ticket e Easy park per i parcheggi Molo S. Antonio e Talete, mentre per gli stalli blu sarà inoltre possibile pagare la sosta con il parchimetro.

“Serviranno ad affrontare in modo definitivo i problemi strutturali che inficiano il buon funzionamento dei sistemi elettronici dei due parcheggi senza che tali problemi ricadano ulteriormente sugli utenti”: lo dichiara l'assessore alla Mobilità, Maura Fontana che aggiunge: “Stiamo seguendo le due strade parallele del pagamento alternativo, già da tempo in vigore presso gli stalli a pagamento ma mai veramente utilizzati al pieno delle potenzialità, per dare tempo agli uffici e ai tecnici di risolvere i problemi evidenziati nelle ultime settimane. E' chiaro che saranno intensificati i controlli per verificare l'effettivo pagamento della sosta con qualunque sistema si voglia scegliere”-