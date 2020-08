Covid, 4 positivi all'ospedale Di Maria di Avola: 2 pazienti e 2 operatori sanitari

Il covid torna all'interno di una struttura sanitaria in provibncia di Siracusa, per l'esattezza all'ospedale Di maria di Avola.

La notizia è stata veicolata attraverso una diretta su facebook dal sindaco Luca Cannata, che ne ha avuto notizia ieri sera.

I 4 positivi riguardano 2 pazienti e 2 operazori sanitari Pfe che non presentano sintomi.

"Sono già stati effettuati i tamponi sugli altri pazienti e sul personale - rassicura il sindaco - la situazione e sotto controllo visto che è stata avviata la mappatura della catena dei contatti. Nel pomeriggio - conclude - arriverà l'esito dei tamponi".