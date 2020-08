Augusta, sicurezza violata al porto. Sanzioni per una nave commerciale

Sicurezza violata al porto commerciale di Augusta. E' quanto emerso dai controlli della guardia costiera, i cui militari hanno elevato una sanzione amministrativa per circa 2.000 euro, nei confronti del comandante e del responsabile di una nave mercantile, per l'inosservanza di alcuni aspetti di sicurezza dell’impianto portuale. Ancora nel porto commerciale, una motovedetta ha intercettato e sequestrato una rete posta a circa 200 metri dal molo. Trovati anche i responsabili, bloccati all'ex idroscalo da una pattuglia di terra, il cui intervento era stato chiesto non appemna trovata la rete. Nei loro confronti è scattata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro, per pesca in zona vietata e in assenza di licenza. Controlli anche nelle zone circostanti: in contrada Monte la Guardia costiera, con i tecnici del Servizio veterinario dell'Asp, hanno ispezionato un ristorante, riscontrando che il pesce non aveva tracciabilità e pertanto ritenuto inidoneo al consumo. Il ristoratore è stato sanzionato (1.500 euro di multa) e il pesce, circa 2 kg, è stato smaltito.