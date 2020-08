Priolo, il Comune rimborsa i contributi versati per mensa e trasporto scuole

Dal 1° settembre saranno disponibili i moduli per la richiesta di rimborso del contributo versato per la mensa scolastica e il trasporto urbano degli studenti. I moduli, che possono essere scaricati dal sito web del Comune ma possono anche essere ritirati alla portineria del municipio. avviso, dovranno essere consegnati entro il 30 settembre 2020 all’ufficio protocollo. “Le domande – dice il sindaco, Pippo Gianni - potranno essere presentate dai genitori degli alunni che per l’anno scolastico 2020/2021 non si avvarranno di tali servizi. Per i bambini che continueranno invece ad usufruire del trasporto urbano, la quota di rimborso spettante verrà compensata sull’importo dovuto per il prossimo anno scolastico. Per la mensa – conclude il primo cittadino priolese - prima dell’inizio del servizio i genitori riceveranno un numero di buoni pari al valore di quelli restituiti”. In merito ai nuovi buoni, l'assessore alla Pubblica istruzione, Mariachiara Gambuzza, precisa: "La consegna, così come la restituzione di quelli non utilizzati, sarà organizzata e comunicata con successivo avviso”.