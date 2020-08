Siracusa, sì del Comune al piano di ripartizione spazi della Canottieri Ortigia

Con il principio del silenzio assenso, l'ufficio Politiche sportive del Comune ha approvato il piano di ripartizione degli spazi tra le società sportive che era stato proposto dal gestore, il Circolo Canottieri Ortigia. Il piano, fanno sapere dal Circolo - che tiene conto delle esigenze delle varie società seguendo i criteri e le priorità di assegnazione indicate dal Comune - comprende le piscine, il pattinodromo, i campi esterni, il Pala Lo Bello, il Tensostatico e la palestra "Pino Corso", con la sottoscrizione di tutte le società sportive, tranne una. Il Circolo Canottieri Ortigia - che rileva come la collaborazione di tutte le società consenta, per il quarto anno consecutivo, un equo sviluppo di ciascuna disciplina - informa infine che sono ancora disponibili tutti gli impianti coperti, per 7 ore giornaliere dal lunedì al sabato per un totale di 126 ore settimanali.