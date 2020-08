Siracusa, via Crispi ancora chiusa dal cantiere. Critica al Comune

Via Crispi bloccata da un cantiere da troppo tempo. Ne sono convinti Vincenzo Vinciullo e Claudio Marino. "La Regione continua ad inviare euro al Comune di Siracusa, ma la strada continua ad essere chiusa al transito, creando gravissimi problemi ai cittadini e ai turisti. Sollecitiamo ancora l’Amministrazione comunale affincheé si accelerino i lavori per riaprire la strada e per evitare ulteriori danni sia alle locali attività produttive sia ai residenti. I lavori dovevano concludersi ad aprile - concludono - ma siamo ancora in alto mare".