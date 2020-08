Siracusa, commiato del generale Cataldo al Comando provinciale dei carabinieri

Il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” da settembre 2018, nei giorni scorsi, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, per il saluto di commiato, in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma, dove assumerà, presso lo Stato Maggiore della Difesa, il prestigioso incarico di Capo Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa.

A ricevere l’Ufficiale Generale, il Comandante Provinciale, Col. Giovanni Tamborrino, tutti gli Ufficiali, una rappresentanza di Comandanti di Stazione e dei Reparti Speciali e di Polizia Militare presenti in provincia, il delegato dell’Organismo di base della Rappresentanza militare ed il coordinatore provinciale dei Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Cataldo ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’attività posta in essere nella provincia durante il suo periodo di comando, sottolineando i risultati operativi conseguiti da tutte le componenti del Comando Provinciale ed evidenziando gli ottimi rapporti intercorrenti in provincia tra l’Arma e le altre Istituzioni e fra la stessa e la cittadinanza, rafforzati nel periodo del lockdown.