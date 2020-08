Augusta e Lentini, controllo del territorio: sanzioni per 13.000 euro

Controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri nei territori di Augusta e Lentini: sono stati 223 i mezzi e 356 le persone sottoposte a verifica con un totale di sanzioni per 13.000 euro. Controllati anche 21 esercizi commerciali. Le principali violazioni al codice della strada riscontrate sono state la guida del motociclo non indossando il casco protettivo, la guida delle auto non avendo allacciata la prevista cintura di sicurezza, l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, condurre i mezzi senza mai aver conseguito la patente di guida, la mancata copertura assicurativa e la mancata revisione periodica del mezzo.

Sono stati ritirati 6 documenti di guida e circolazione, sottoposti a sequestro amministrativo 4 mezzi e sottratti diverse decine di punti dalle patenti di guida.

A Lentini, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è stato arrestato Eros Milone, 22 anni: il giovane deve scontare 3 anni e 4 mesi per la rapina perpetrata al Supermercato Conad di Lentini nell’ottobre del 2017. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rinchiuso nella Casa di Reclusione di Brucoli.