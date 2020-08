Siracusa, controlli a piazze di spaccio: giovane segnalato per uso di cocaina

Prevenzione e controllo del territorio costante da parte degli uomini delle Volanti della questura di Siracusa sotto la guida del dirigente, Bandiera.

La scorsa notte, intorno alle 2, in via Immordini, gli agenti hanno controllato un uomo di 29 anni, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Il giovane siracusano è stato segnalato all’autorità amministrativa competente per uso personale di droghe.