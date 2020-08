Coronavirus, in provincia di Siracusa 7 nuovi positivi. In Sicilia sono 50

Sono 7 oggi i nuovi positivi in provincia di Siracusa e toccano quota 50 in tutta la Sicilia.

Questi i dati resi noti dal Bollettino del Ministero della Salute. I nuovi contagi sono così distribuiti nelle diverse province dell'Isola: oltre ai 7 casi del Siracusano, se ne contano 16 nel Catanese, 3 nel Ragusano, 17 nel Palermitano e 7 nel Messinese.

Nell'Isola sono 62 i pazienti ricoverati con sintomi, , altri 10 in terapia intensiva, 947 coloro che sono in isolamento domiciliare. I positivi attuali superano i mille, attestandosi oggi a 1.019.