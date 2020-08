Canicattini Bagni, contributo di 10.000 euro alla Biblioteca "G. Agnello"

Un contributo di 10.000 euro assegnato alla Biblioteca comunale “G. Agnello” di Canicattini Bagni da Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nell’ambito del riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” destinata al sostegno e all’acquisto libri e al sostegno dell’intera filiera dell’editoria libraria.

"L’assegnazione di questo contributo – ha sottolineato il sindaco Marilena Miceli – che ci permetterà di arricchire la dotazione libraria della nostra Biblioteca, assieme ai riconoscimenti importanti ricevuti in questi anni a livello nazionale e regionale, conferma la validità delle scelte messe in campo dall’amministrazione comunale, in continuità con quella precedente del sindaco Amenta. Un progetto che vede la Biblioteca comunale non solo come contenitore di libri e documento, ma piuttosto quale spazio sociale di incontro e di promulgazione culturale, ad iniziare dai libri, dagli autori, e soprattutto dalla lettura, come abbiamo fatto incominciando dai più piccoli".

"Con una storia ed un percorso sempre in crescendo – aggiunge l’assessore alla Cultura, Mariangela Scirpo - che oggi diventa, in linea con le trasformazioni sociali, sempre più un laboratorio in continuo movimento, aperto all’esterno, come le più moderne Biblioteche nazionali ed europee".

La Biblioteca, dunque, assume sempre più il ruolo di “welfare della cultura”: "Questa l’immagine che ci sforziamo di dare alla nostra Biblioteca – conclude la Direttrice Paola Cappè – con le nostre iniziative con i ricami, la fettuccina, il gaming, il disegno, la gastronomia, naturalmente le letture, la promozione di libri, il cine-ma e così via".