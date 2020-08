Siracusa, Staffile nuovo direttore del Parco archeologico: gli auguri di istituzioni e politica

Le istituzioni di Siracusa e la politica esprimono i loro auguri e congratulazioni a Carlo Staffile, nominato nuovo direttore del Parco archeologico di Siracusa. “L'incarico lo mette al vertice di un ente che, nel suo settore, ha pochi eguali per grandezza e importanza”. Con questo parole, il sindaco, Francesco Italia, saluta la nomina del nuovo direttore del Parco archeologico di Siracusa. “Non sarà un impegno semplice – prosegue – perché attorno al Parco, anche a causa della lunga attesa e per la morte del povero Calogero Rizzuto, si sono create aspettative da parte dei cittadini e della categorie produttive. Per tale motivo, ritengo che si debba procedere al più presto alla nomina e all'insediamento del comitato tecnico-scientifico che, attraverso la rappresentanza dei Comuni interessati, contribuirà a indirizzare le scelte nel rispetto del valore storico e culturale del sito e delle caratteristiche del territorio”.

L’assessore alla Cultura, Fabio Granata sottolinea la necessità della piena autonomia gestionale e del coinvolgimento del territorio e della Città: “Con il compianto Calogero Rizzuto – afferma l'assessore Granata – discutevamo quotidianamente sulla assoluta necessità di coinvolgere non solo le città nel Consiglio del parco ma anche il territorio poiché l’importanza del sito, che comprende Eloro, la Villa del Tellaro e Akrai, è tale da rendere complessa e molto difficile la sua effettiva governance. Servono idee chiare e prospettive lungimiranti”.

“Il grande lavoro svolto dal compianto Calogero Rizzuto costituirà certamente le fondamenta solide sulle quali cominciare a costruire la nuova identità del Parco – ricorda il deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo – saremo al suo fianco in questa impresa certamente ardua ma non impossibile, un’opportunità che oggi, alla luce della crisi del turismo dovuta alla pandemia di Covid-19, non possiamo più permetterci di perdere”.