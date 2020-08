Siracusa, un chilo di hashish nascosto in una cassetta di vini pregiati: arrestato 29enne

Altra operazione della Polizia di Stato contro le piazze dello spaccio siracusano.

In questa occasione gli Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Bizzi Ferdinando di 29 anni, siracusano, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei molteplici servizi antidroga, predisposti senza soluzione di continuità su tutto il territorio di questa provincia, volti principalmente a dissuadere gli utenti, soprattutto i più giovani a farne uso, gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di accurate indagini, hanno eseguito dei controlli in alcuni quartieri della città ritenuti più a rischio. Al riguardo, dopo avere notato atteggiamenti e fare sospetto da parte di giovani, probabilmente in cerca della sostanza stupefacente da acquistare, nei pressi di Via Ramacca, gli uomini diretti dal dott. Presti hanno effettuato una serie di perquisizioni consentendogli di rinvenire a casa dell’odierno arrestato un chilogrammo di hashish suddiviso in 10 panetti. L’ingente quantitativo di droga era

abilmente occultato all’interno di una cassetta di vini pregiati. In realtà il valore sarebbe stato eccessivo anche se si fosse trattato di vini molto costosi.

Il quantitativo di droga era sufficiente per confezionare oltre 4000 dosi che allo spaccio al minuto avrebbero fruttato oltre 25.000 euro.

Bizzi è stato posto agli arresti domiciliari. Inoltre, in tale scenario operativo, gli agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità amministrativa competente, nei pressi di Via Italia 103, due giovani, di cui uno minore, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.