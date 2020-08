Riconoscimento per le biblioteche siracusane, fondi per 22.000 euro

Riconoscimento nazionale per il sistema delle biblioteche siracusane beneficiarie di un contributo di oltre 22.000 euro per l’acquisto di libri, da spendere per almeno il 70% nelle librerie del territorio. A darne notizia è il sindaco, Francesco Italia.

I fondi, ottenuti grazie al decreto Rilancio, sono così suddivisi:Biblioteca Comunale 10.000 euro; Biblioteca Grottasanta 5.000 euro; Biblioteca Belvedere 5.000 euro; Biblioteca Cassibile 2.143 euro.

"Le somme erogate - scrive il primo cittadino - sono più alte di quelle previste, segno del riconoscimento dell’encomiabile lavoro realizzato, con corsi, collaborazioni con le scuole, presentazioni di libri, laboratori, e altre attività che sono proseguite senza sosta virtualmente anche durante il periodo del lockdown, portando la lettura e la cultura direttamente a casa dei cittadini".