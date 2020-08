Siracusa, vertenza Cipis: accordo per l'assorbimento dei 68 lavoratori

Intesa raggiunta tra i sindacati (Fim-Fiom-Uilm) e la Demetra per l'assorbimento dei 68 lavoratori Cipis a seguito del fallimento dell'azienda.

La sottoscrizione del verbale di accordo ha fatto rientrare la protesta dei lavoratori, che in questi giorni hanno presidiato le portinerie del Petrolchimico.

“Gli impegni assunti dalla consorziata Demetra al fine di limitare il pesante impatto sociale dovuto al licenziamento dei 68 lavoratori e garantire i livelli occupazionali, rappresenta - commentano le organizzazioni sindacali - un positivo passo in avanti verso la soluzione di questa ennesima complicata vertenza. La protesta di questi giorni è nata dal disagio e la frustrazione di 68 lavoratori che hanno voluto ribadire la loro volontà di rientrare al più presto al lavoro, in un ambito aziendale che li ha visti partecipare attivamente con il loro impegno e competenza negli ultimi 20/30 anni.

Vertenze come quella della Cipis - concludono - stanno purtroppo diventando la normalità in un distretto industriale che necessità, se vuole sopravvivere, di un’idea condivisa di sviluppo che sappia creare le condizioni per una necessaria transizione industriale socialmente e ambientalmente sostenibile.”