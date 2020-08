Augusta, due ragazze minorenni in moto d'acqua nella baia di Brucoli: mezzo sequestrato e sanzione di 3.700 euro

Sfrecciavano ad alta velocità all'interno della baia di Brucoli su un acquascooter: due ragazze minorenni sono state fermate ieri pomeriggio da una motovedetta della Guardia costiera di Augusta, durante un pattugliamento nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro,”che ha sequestrato il mezzo ed elevato una pesante sanzione.

Diverse le contestazioni mosse dai militari: per le moto d'acqua è necessaria la patente nautica per la quale bisogna aver raggiunto la maggiore età, inoltre un'ordinanza di polizia marittima prevede prevede che entro 250 metri dalla costa, ed entro 150 metri dalla costa a picco, è fatto divieto di transito e di ormeggio. Inoltre, tra i 250 metri ed i 1000 metri di distanza dalla costa, e tra i 150 metri ed i 500 metri di distanza dalla costa a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in "dislocamento", ovverosia non in "planata", e comunque ad una velocità non superiore a 10 nodi.

Oltre al sequestro del mezzo, il padre della conducente è stato sanzionato per 3.700 euro , diminuita a circa 2.600, se pagata entro 5 giorni dalla contestazione.