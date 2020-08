Coronavirus, in provincia di Siracusa 2 nuovi positivi. In Sicilia 33

Altri due casi positivi da coronavirus in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore.

In tutta la Sicilia sono 33 cosi distribuiti nelle varie provincie: oltre ai 2 del Siracusano, ce ne sono 4 nel Trapanese, 8 nel Palermitano, 4 del Messinese, 12 nel Catanese e 3 nel Ragusano. Nessun nuovo positivo oggi Nell'Agrigentino, nel Nisseno e nell'Ennese. Questi i dati pubblicati dal bollettino del Ministero della Salute.

Nell'Isola sono 59 i ricoverati con sintomi, altri 10 in terapia intensiva, 911 in isolamento domiciliare con un totale di 980 positivi attuali.