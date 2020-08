Siracusa, chiuso in un sacchetto di plastica e gettato in mare: la triste fine di un povero gatto

Un sacchetto con all'interno un gatto morto è stato ripescato oggi pomeriggio dal mare antistante il Lungomare Elio Vittorini, in Ortigia a Siracusa.

Un rinvenimento che ha impressionato e non poco: non si sa, infatti se il felino sia stato gettato in mare già morto e se, peggio ancora, sia morto per l'asfissia sopraggiunta all'interno del sacchetto di plastica.

In ogni caso si è trattato di un atto crudele nel confronti di un piccolo essere vivente, che ha avuto la sfortuna di essersi imbattuto in un uomo o in una donna senza cuore.

La squadra dei vigili urbani intervenuta sul posto, a seguito di una segnalazione giunta da parte di un cittadino alla centrale operativa, si è data un gran da fare per recuperare il sacco: una volta poggiato sugli scogli la brutta scoperta.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire gli operatori della Tekra per portare via il corpo senza vita del povero animale.