Siracusa e provincia, test sierologici al personale della scuola: da domani la distribuzione dei kit ai medici

Anche in provincia di Siracusa avvio dell'effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici Covid-19 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private. L’Asp di Siracusa ha già provveduto ad informare le scuole, tramite dell’Ufficio scolastico territoriale.

A partire da domani a cura dei quattro Distretti sanitari di Augusta, Lentini, Noto e Siracusa, avverrà la distribuzione dei kit e dei dispositivi ai medici che aderiscono all’iniziativa.

I medici di medicina generale riceveranno dal proprio Distretto di appartenenza le istruzioni operative per il ritiro, l’esecuzione e la registrazione dei test sierologici effettuati.

Gli operatori scolastici, il cui medico di famiglia non avesse aderito all’iniziativa, potranno inoltrare richiesta all’Asp di Siracusa indirizzando una mail al Distretto sanitario, a cui appartiene l’istituto scolastico, dal quale riceverà l’appuntamento con data e luogo dove il test verrà eseguito dalle Usca.

La richiesta può essere effettuata ai seguenti indirizzi: Distretto Sanitario di Siracusa: urp.siracusa@asp.sr.it; Distretto Sanitario di Augusta: distretto.augusta@asp.sr.it; Distretto Sanitario di Lentini: distretto.lentini@asp.sr.it; Distretto Sanitario di Noto: distretto.noto@asp.sr.it.

Il Sistema T.S. (Tessera Sanitaria) metterà a disposizione dei medici di medicina generale e del personale sanitario dell’Azienda nuove funzionalità nella piattaforma informatica per l’invio al Ministero della Salute dei test sierologici eseguiti al personale scolastico.