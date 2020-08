Le scuole, in Italia, riaprono tra il 7 e il 24 settembre

Dal 7 al 24 settembre, con misure e protocolli anti Coronavirus ancora allo studio, il mondo della scuola si rimette in moto. Il calendario per l'avvio delle lezioni scolastiche 2020-2021, come ogni anno, varia da regione a regione, o province autonome.

I primi a tornare sui banchi di scuola saranno i ragazzi dell'Alto Adige, con la Provincia autonoma di Bolzano che ha fissato il via per lunedì 7 settembre (ma dal 3 attive le scuole dell'infanzia a Trento). Inizio in due fasi in Lombardia. Lunedì 7 settembre apriranno i battenti tutte le strutture scolastiche per l'infanzia; il lunedì successivo, invece, lezioni al via in tutti gli altri gradi di istruzione.

La data del 14 settembre vedrà, inoltre, il primo giorno di scuola in gran parte delle regioni: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Sicilia. In quest'ultima regione, tutti gli istituti scolastici scelti dagli enti locali come sede di seggio elettorale per il referendum sul taglio dei parlamentari oppure per le consultazioni amministrative, i dirigenti scolastici hanno la possibilità di prorogare l'apertura anche di dieci giorni, al 24 settembre. Il giorno dopo, martedì 15, invece, la campanella suonerà in Toscana.

Nella provincia autonoma di Trento, invece, le lezioni inizieranno regolarmente il 14 settembre, ma diversi giorni prima, giovedì 3 settembre, prenderanno il via tutte le attività delle scuole dell'infanzia.

Subito dopo sarà la volta del Friuli Venezia Giulia che ha previsto l 'inizio delle lezioni mercoledì 16 settembre, mentre il 22 settembre sarà la volta degli studenti della Sardegna. Ultimi a tornare sui banchi di scuola, lunedì 24, saranno gli alunni della Puglia e della Calabria.