Canicattini Bagni, Referendum costituzionale: il 31 agosto il sorteggio degli scrutatori

Lunedì 31 Agosto alle 11 la Commissione Elettorale del Comune di Canicattini Bagni effettuerà il sorteggio, tra i 972 iscritti all’Albo degli scrutatori, dei 24 scrutatori effettivi e i 24 supplenti da ripartire nelle 8 sezioni elettorali del Comune in occasione del Referendum Costituzionale del 20-21 Settembre 2020.

Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) per le “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

A conclusione, saranno resi pubblici, sul sito del Comune, gli elenchi degli scrutatori sorteggiati.

Pronte le domande per coloro che non possono per ragioni di salute, allontanarsi da casa e vogliono richiedere il voto domiciliare. La richiesta deve pervenire al sindaco tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, cioè fino al 31 Agosto 2020.

Potrà farlo anche chi è sottoposto a quarantena o isolamento Covid-19: la domanda andrà presentata al primo cittadino fra il 10 e il 15 Settembre 2020.