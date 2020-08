Cambierà volto in 3 anni la mobilità a Siracusa, 5 piste ciclabili e 12 nuovi bus

In via di trasformazione la mobilità a Siracusa attraverso la realizzazione di 5 piste ciclabili e l'acquisto di 12 nuovi autobus, 2 navette elettriche e 10 bus a metano.

Su questo l'amministrazione comunale ha lavorato e sta ancora lavorando per un cambio che si concretizzerà nell'arco dei prossimi 3 anni.

Sul fronte della mobilità sostenibile, oltre ai 23 chilometri di corsie ciclabili, in corso di realizzazione con fondi comunali, è di ieri la notizia del decreto di finanziamento nell'ambito di Agenda Urbana: 2,5 milioni per la realizzazione di altre due piste ciclabili, questa volta in sede propria: la prima denominata "Gelone sud" (1,8 milioni) che partendo da Corso Gelone e attraversando le vie che costeggiano il Parco archeologico, e proseguendo per via Von Platen, i Cappuccini, viale Tica, via Pitia, viale Teracati arriverà a viale Santa Panagia. Qui si collegherà con la seconda denominata "Sistema" ( 700mila euro) che attraverserà la parte alta della città.

Ad integrare queste due, finanziata dal Collegato Ambientale con 152mila euro, arriva un'altra nuova pista che attraverserà la Pizzuta.

Il Comune ha in itinere, inoltre, la richiesta di finanziamento al Mit per una quinta pista ciclabile in un'area naturalistica di grande impatto che collegherà la città alla parte sud.

Grazie al Collegato ambientale, infine, è in corso la gara per l'acquisto di due navette elettriche, mentre si aspetta il decreto di finanziamento (per 2,5 milioni) nell'ambito di Agenda Urbana per l'acquisto di 10 nuovi bus a metano di diversa grandezza, dopo di che si procederà alla gara.