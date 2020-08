Noto, controlli anticovid: elevate sanzioni per oltre 13.000 euro

Importanti e continui servizi di controllo del territorio per garantire la sicurezza non solo contro i reati predatori ma anche in termini sanitari contro la violazione delle norme anticovid. Negli ultimi tre giorni gli agenti del commissariato - nell'ambito di tali servizi - hanno pattugliato sia il centro storico sia le zone collinari e balneari, identificando 120 persone e controllando 75 autovetture. Sono state elevate 10 sanzioni, alcune delle quali per violazione del contenimento sanitario e per abusivismo commerciale, per un ammontare di oltre 13.000 euro.