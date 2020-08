Pachino, incendio d'auto: sopralluogo sull'origine delle fiamme

Erano quasi le 2.30 di notte quando i residenti di via Curcio sono stati svegliati da un forte odore acro e dal bagliore di fiamme. Immediato l'istinto di affacciarsi per vedere di cosa si trattasse: è così che è stato visto che si era sviluppato un rogo da un'auto in sosta. E' stato subito chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati rapidamente sul posto per domare l'incendio. A fiamme spente è stato effettuato un sopralluogo per rilevare eventuali tracce di dolo.