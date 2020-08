Siracusa, abbandono dei rifiuti: il sindaco Italia ai cittadini "C'è bisogno anche di voi per stanare chi sporca"

"Quella contro l'abbandono dei rifiuti è una battaglia culturale che sappiamo di poter vincere". Così il sindaco di Siracusa Francesco Italia dopo l'incontro di ieri nel corso del quale sono state decise nuove misure per contrastare questa brutta abitudine che continua a "sfregiare" la città.

Il primo cittadino snocciola alcuni numeri a dimostrazione dei passi avanti fatti negli ultimi 7 anni sul fronte dell'Igiene urbana: "Nel 2013 il comune di Siracusa aveva una raccolta differenziata pari all’1,8%; oggi abbiamo superato il 40%. Gli operatori ecologici aspettavano con ansia stipendi che spesso arrivavano dopo mesi con scioperi che paralizzavano la città per ottenere nient’altro che i propri diritti. Oggi - prosegie Italia - tutto questo è solo un lontano ricordo, c’è ancora moltissimo da fare e da migliorare insieme alla ditta, ma non possiamo assolutamente tollerare che l’egoismo e l’assoluto spregio del bene comune possano distruggere il paziente e faticoso lavoro di tutti gli altri.

Le multe sono moltiplicate, grazie anche ai sistemi di controllo elettronico a distanza. Tra qualche giorno avremo a disposizione, oltre alla polizia ambientale, un piccolo esercito di circa 50 ispettori ambientali volontari".

Poi arriva l'appello ai siracusani: "Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto: segnalate, fotografate, scrivete. Non lasciamo che pochi nemici del bello, della pulizia, del rispetto delle regole - conclude - continuino a insozzare la nostra città".