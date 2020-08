Coronavirus, 4 nuovi positivi in provincia di Siracusa. Sono 24 in tutta la Sicilia

Piccolo balzo in avanti nella conta dei positivi in provincia di Siracusa: dopo diversi giorni i nuovi contagi hanno oscillato tra 1 e 2, oggi si arriva a 4 nuovi positivi.

In tutta la Sicilia sono 24 i nuovi casi così distribuiti nelle diverse province: oltre ai 4 del Siracusano, 10 cono nel Catanese, 5 nel Messinese, 4 nel Ragusano e 1 nel Nisseno.

I ricoverati con sintomi sono 53, altri 10 sono in terapia intensiva; 884 sono, invece, in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 947.