Noto, Enzo Toro riferimento cittadino di Italia Viva

Enzo Toro, dirigente dell’Inps, è il riferimento cittadino per Noto di Italia Viva. Ieri la riunione del gruppo netino alla presenza del coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa Tiziano Spada e del deputato regionale Giovanni Cafeo

A margine dell’incontro è stata approvata con votazione della maggioranza dei presenti la proposta di avviare un’interlocuzione con Corrado Figura, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Noto che si terranno a maggio 2021.

"Si tratta ancora di un primo approccio interlocutorio e di confronto su temi e contenuti programmatici – dichiara Spada – anche alla luce dell’indecisione manifestata sia dal Partito Democratico sia dai 5 Stelle, ma siamo convinti che visto il particolare momento è importante esser chiari sin da subito, mettendo in campo idee fresche, innovative e in netto contrasto con le pericolose derive della destra populista”.