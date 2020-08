Siracusa, perdite idriche al serbatoio Teracati: domani erogazione sospesa nella parte sud

Intervento di manutenzione straordinaria in programma per domani al serbatoio comunale di Teracati, a Siracusa, per eliminare le perdite idriche dalle condotte di distribuzione posizionate immediatamente dopo l'uscita del serbatoio.

Pertanto domani dalle 23 del 26 agosto all'1 di giorno 27 sarà interrotta l'erogazione idrica alla Borgata, dall'1,30 del 27 agosto e per le successive due ore la sospensione riguarderà Ortigia, corso Gelone e vie limitrofe.