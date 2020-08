Siracusa, fontana piazza Adda a secco: Vinciullo fa appello alla Siam

La fontana al centro della villa di Piazza Adda, a Siracusa, è da anni a secco così come secco è il verde tutto intorno.

A denunciare la situazione è Vincenzo Vinciullo, che punta l'indice contro l'amministrazione comunale.

Da qui lanciato alla Siam, la società che gestisce il servizio idrico in città a "riportare in vita la fontana affinché dia una prova tangibile della propria generosità".

Poi suggerisce: "Dagli scantinati di due palazzi di via Tevere, ogni giorno, centinaia di metri cubi di acqua viene buttata, non utilizzata, nella fognatura della città. La stessa acqua, a poche decine di metri dalla piazza, potrebbe benissimo essere utilizzata per riportare in funzione la fontana, oltre che per irrigare l’ex verde della stessa piazza, evitando così di utilizzare l’acqua proveniente dalla condotta pubblica".