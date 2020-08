Avola, marijuana e una pisola in casa: arrestato 17enne

Un minore di 17 anni, residente ad Avola, arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini dello spaccio di droga e per detenzione di una pistola a salve con relativo munizionamento.

In casa del ragazzo, una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati 47 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi, 2.150 euro e una pistola a salve con relativo munizionamento.

Il giovane è stato condotto nell’istituto per minori di Catania.