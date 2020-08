Siracusa, ripetute minacce alla ex moglie e al suo compagno: in manette 36enne

Stalking condito da violenze psichiche, fisiche e verbali, messe in atto da un uomo nei confronti dell’ex moglie anche in presenza dei figli minori, hanno portato agli arresti domiciliari a carico di un siracusano di 36 anni. La misura cautelare è stata eseguita dalla Squadra mobile.

L’uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, perseguitava l’ex moglie e il suo nuovo compagno, minacciandoli pesantemente e compiendo comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come molestie, telefonate e attenzioni indesiderate. Tutte condotte che, nel tempo, hanno ingenerato un grave turbamento nella coppia, tanto da indurla a modificare il proprio stile di vita.