Sortino, aggiudicata la gara per la realizzazione dell’area attendamenti e containers

Aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell’area attendamenti e containers in contrada piano Lardo, a Sortino.

Dopo 16 sedute la commissione di gara, gestita dalla Centrale unica di committenza Consorzio Tirreno Ecosviluppo, ha completato le attività. Alla gara hanno partecipato 246 imprese di tutta Italia e i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio stabile Teorema di Napoli con un ribasso del 25,15840 % per un importo quindi di 1.087.292,23 euro oltre Iva.

“Finalmente avremo l’area di protezione civile munita di tutti gli spazi necessari e la potremo assegnare al nostro gruppo di volontari - afferma l’assessore al ramo Luciano Gigliuto.