Siracusa, ripresa della scuola: dalla Cisl richiesti incontri urgenti con tutte le parti coinvolte

Verificare le condizioni per la ripresa della scuola a settembre, ma mettendo insieme tutti gli attori presenti sul territorio e all’interno dei singoli istituti.

È una chiamata alla condivisione responsabile quella lanciata dalla Ust Cisl e dalla Cisl Scuola Ragusa Siracusa. Vera Carasi e Giovanni Migliore si rivolgono a Prefetti, Sindaci, Commissari dei Liberi Consorzi, Dirigenti degli Ambiti territoriali, Dirigenti scolastici, alle rappresentanze delle famiglie e degli studenti di Ragusa e di Siracusa per un incontro urgente sul tema.

“Noi siamo perché le attività riprendano in aula – sottolineano Carasi e Migliore -, ma tutto questo dovrà avvenire con la necessaria sicurezza per il bene della collettività. Necessita, quindi, che le scuole abbiano i requisiti necessari e indispensabili per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, che le aule bastino e che le loro dimensioni garantiscano il distanziamento.

Devono essere garantiti tutti i servizi a partire dalla igienizzazione, la pulizia, la sorveglianza, il controllo sanitario, il trasporto all’interno dei Comuni ma anche il servizio ai pendolari – aggiungono ancora i due segretari – Indispensabili, inoltre, restano anche i servizi per gli alunni disabili, e nel caso dei percorsi con il tempo pieno, la gestione della mensa.”