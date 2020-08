Siracusa, corsie ciclabili: al via i lavori e scoppia la polemica

Sono iniziati questa notte a Siracusa i lavori per la realizzazione di corsie ciclabili in città, 23 chilometri in tutto, che, secondo il progetto dell'amministrazione comunale, dovranno mettere in collegamento le zona periferiche e più popolate della città con la pista ciclabile “Rossana Maiorca” e con il centro storico fino a Ortigia.

Questa notte è stata realizzata la prima tranche che va da via Augusta fino al tribunale e le polemiche, così come le critiche non si contano. Il meetup Siracusa Attiva in MoVimento, che aveva già espresso parere negativo, pone una serie di interrogativi e perplessità: sul parcheggio corretto delle auto negli stalli senza avere il cordolo che li delimita, su quante di queste auto costituiranno ostacolo alla circolazione delle bici e su quanto tempo dureranno le strisce di vernice sull'asfalto in corrispondenza della rotatoria dove la carreggiata si restringe e tutti i veicoli invaderanno le strisce.

"In quel tratto - sostiene il gruppo - la ciclabile doveva 'salire' sul marciapiede pedonale con un intervento strutturale non passare accanto alla sede stradale della rotatoria, a diretto contatto con le auto in movimento, restringendo pericolosamente la loro corsia di marcia".

Da qui l'intenzione dell'associazione di inoltrare una nota alla protezione civile e alla polizia stradale.