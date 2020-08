Rosolini, in possesso di oltre 100 grammi di cocaina: in 3 ai domiciliari

Due auto, con 3 persone a bordo, che viaggiavano a velocità sostenuta sull'autostrada Catania-Siracusa-Rosolini hanno richiamato l'attenzione dei Carabinieri, durante un servizio in abiti civili e con auto di copertura. I militari hanno fermato la prima vettura in una piazzola di sosta vicino Avola, mentre la seconda è stata bloccata dopo l’uscita dallo svincolo autostradale di Rosolini.

Corrado Di Natale 35 ani, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di cocaina purissima e materiale per il confezionamento delle dosi, nulla è stato trovato nella disponibilità degli altri due fermati, entrambi catanesi, abitanti a Rosolini, di 27 e 21 anni. Ma i controlli sui telefoni in uso ai 3 uomini hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire, con messaggi audio e di testo, le ore precedenti il controllo: insieme si erano recati a Catania per l’acquisto dello stupefacente per rifornire la piazza di spaccio di Rosolini.

Tutti e tre sono stati ristretti ai domiciliari, mentre la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Catania per attestarne il grado di purezza.