Siracusa, da una discarica all'altra: città invasa dai rifiuti abbandonati. LE FOTO

Sacchetti su sacchetti, cumuli su cumuli, una discarica dietro l'altra: una piaga quella dell'abbandono dei rifiuti di cui la città di Siracusa sembra non riuscire a liberarsi. E se c'è una parte della città che rispetta le regole e denuncia i comportamenti sbagliati di alcuni, ci sono anche coloro che, imperterriti, continuano a sporcare e non solo le strade extraurbane, e non solo le periferie.

Come ha documentato ieri pomeriggio, attraverso un reportage fotografico, l'ex consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, l'abbandono dei rifiuti non discrimina nessuna zona: da via Carratore a via Barresi, da via Santi Amato alla pineta del Bosco Minniti, da via Immordini a via Paolo Caldarella, senza dimenticare Largo Luciano Russo.

"Invece di migliorare - dichiara Burgio - la situazione sembra peggiorare. I cumuli di rifiuti spuntano ovunque: i cittadini che rispettano le regole sono stanchi di dover vivere in queste condizioni, aggravate peraltro dalle temperature elevate. Ricevo numerose segnalazioni ogni giorno e tutti invocano interventi risolutivi".