Priolo, fuoco alimentato dal vento arriva vicino al parco serbatoi

Un rogo è divampato ieri pomeriggio sulla strada provinciale 25 Priolo-Melilli. Alimentato dal vento il fuoco è arrivato vicino al parco serbatoi.

Sul posto si sono recati il Dirigente della Protezione Civile, Gianni Attard, insieme al personale di Priolo Servizi.

L’area, come da ordinanza firmata dal sindaco Pippo Gianni, era stata pulita, ma il vento ha reso comunque difficoltoso l’intervento, in particolar modo all’interno del canalone.

Le fiamme sono state spente grazie all’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco e due della Protezione Civile comunale.

I responsabili di Versalis e Priolo Servizi sono rimasti costantemente in contatto con il Disaster Manager e il capo squadra dei Vigili del Fuoco, collaborando fattivamente alle operazioni di spegnimento.