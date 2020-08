Coronavirus, un solo positivo in più in provincia di Siracusa. In tutta la Sicilia 65

Un caso positivo da coronavirus in più in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore.

Sono 65 in tutta la Sicilia, (ma 58 sono migranti) così distribuiti per provincia: 59 nel Palermitano, 3 nel Catanese, uno ciascuno nel Siracusano, nel Ragusano e nel Messinese.

In 54 sono ricoverati con sintomi, altri 9 sono in terapia intensiva e 884 sono in isolamento domiciliare. Questi i dati ufficiali del Bollettino del Ministero della Salute.