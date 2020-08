Priolo, tessere trasporto gratuito per anziani e invalidi: pubblicato l'avviso

Gli anziani residenti a Priolo Gargallo potranno presentare entro il 23 settembre le istanze per la concessione delle tessere di libera circolazione per il trasporto gratuito extraurbano 2021.

L’apposito modello potrà essere ritirato all’Ufficio Politiche Sociali o scaricato dal sito internet del Comune.

Potranno accedere al servizio gli uomini che abbiano compiuto 60 anni di età e le donne che abbiano compiuto 55 anni, con Isee non superiore ai limiti fissati dall’apposito Decreto regionale.

Per il rilascio agli invalidi delle tessere di libera circolazione per l’anno 2021/2022, si potrà presentare istanza dall'1 ottobre e non oltre il 23 Novembre 2020.

Per qualsiasi informazione i cittadini potranno rivolgersi al Front-Office dell’Ufficio Politiche Sociali.