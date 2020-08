Siracusa, navi da crociera in sosta tecnica al porto: incontro in Capitaneria

La presenza di due navi da crociera della Norvegian Cruise Line Holding Ltd in sosta tecnica al Porto di Siracusa al centro di un incontro tra il Comandante della Capitaneria D'Aniello e l'assessore all'Ambiente del Comune di Siracusa, Carlo Gradenigo.

Il comandante, dopo aver precisato che in un porto nel quale sono previste attività di diporto, pesca e turismo crocieristico e in assenza di ulteriori strumenti di pianificazione come il Piano Regolatore del Porto, non è possibile negare la richiesta di ormeggio ad una nave senza che vi sia un evidente pericolo per la sicurezza della navigazione.

Un ormeggio che come in qualunque porto aperto, è assolutamente gratuito su tutte le banchine, visto che queste navi pagano i servizi richiesti ed erogati.

"Da queste prove tecniche - evidenzia l'assessore - ne è scaturito un primo accordo con la compagnia Costa Crociere che porterà il prossimo settembre la Costa Generosa a fare 4 scali a Siracusa con turisti a bordo".

Scartata l'ipotesi di trasferire queste navi nella rada di Santa Panagia, per la presenza e movimentazione di sostanze altamente pericolose (petroliere) dalla cui collisione potrebbero sorgere problemi ben più gravi a livello ambientale.

Buone notizie sull'impatto ambientale delle navi in rada e in banchina. la Capitaneria ha eseguito i rilievi sui tenori di zolfo in riferimento al carburante utilizzato nei giorni a cavallo di ferragosto, appurando il rientro dei valori entro i limiti imposti dalla legge. Sempre la Capitaneria ha chiesto nei giorni scorsi all'Arpa di effettuare i rilievi su acqua, aria e rumore di fondo.

Nelle more l'obiettivo individuato è quello di un protocollo di intesa tra Comune, Arpa e Capitaneria di Porto di Siracusa per monitorare e mitigare l’impatto ambientale delle navi da Crociera, incentivando l’ingresso e la sosta in porto di quelle compagnie navali che utilizzano carburanti con tenore di zolfo inferiore allo 0,1%.