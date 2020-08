Siracusa, waterfront di via Elorina: il Comitato al sindaco "Bisogna arrivare al ministro"

Sul progetto del waterfront di via Elorina il Comitato per la Riqualificazione e il Decoro Urbano di Siracusa non molla la presa.

Pucci La Torre, Roberto Fai,Gino Montecchi, Marco Ruscica, Renato Cappuccio, Francesco Sgarlata, Pietro Gallaro, Natale Bordonali e Umberto Di Giovanni, dopo la risposta negativa del Sottosegretario alla Difesa all’interrogazione del deputato Paolo Ficara, tornano a far pressione sul sindaco Francesco Italia perché quest'ultimo, a sua volta, solleciti il Ministero della Difesa.

"La nostra città non può più aspettare - si legge nel documento - riteniamo sia in tal senso utile e necessario, pertanto, che tu nella qualità di sindaco, quale figura centrale e istituzionale più importante del territorio, raccogliendo questa nostra proposta, che non ha alcun colore politico, inviti al più presto tutte le parti politiche rappresentative in sede di Parlamento e Governo Nazionale per poter spiegare come si può intervenire all’interno del sito con la parziale dismissione di fabbricati già oggi abbandonati o non utilizzati e di onerosissima manutenzione per la stessa Aereonautica, restituendo alla città una significativa porzione delle aree antistanti il Porto Grande attraverso uno studio di fattibilità che il Comitato ha deciso di donare all'amministrazione comunale. E’ il momento - conclude la lettera - di perseguire la via politica e arrivare direttamente al Ministro".