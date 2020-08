Siracusa, 67° anniversario Lacrimazione: "La lunga notte del Santuario"

Denso il programma di appuntamenti per celebrare il 67° anniversario della Lacrimazione della Madonna al Santuario di Siracusa.

Venerdì 28 agosto alle 19.00, sul sagrato della Cripta, Mons. Salvatore Pappalardo presiederà la Celebrazione Eucaristica per esprimere gratitudine e invocare protezione su medici, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti e su tutto il personale volontario che hanno operato in tempo di pandemia. La Santa Messa sarà offerta in suffragio di tutti i defunti della Pandemia che non hanno potuto avere il funerale durante l’emergenza covid.

Al termine della Santa Messa sarà recitata, con sottofondo musicale, una preghiera composta durante il periodo pandemico dal titolo “Dio è con noi”.

Nella serata del 28 agosto, si terrà la “Lunga Notte del Santuario”, incominciando dal sagrato della Cripta del Santuario, dove dalle 21 alle 22, si terrà l’Adorazione Eucaristica a cui seguirà, lungo i viali del Santuario, la recita del Santo Rosario durante il quale saranno presentate le preghiere che i pellegrini nel periodo della Pandemia hanno depositato ai piedi della Madonnina delle Lacrime. La Veglia si concluderà in Basilica con il passaggio davanti al Quadretto della Madonnina. A partire dalla mezzanotte il Santuario rimarrà aperto per la preghiera personale, finché ci sarà la presenza di pellegrini.