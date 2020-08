Sortino, aggiudicati i lavori di illuminazione della via di fuga a valle di via I Maggio

Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della via di fuga a valle di via I Maggio, a Sortino.

Si conclude la prima fase di un finanziamento della Protezione civile a completamento della costruzione del manufatto stradale, che collega le vie Carlentini e I Maggio.

L’opera, finanziata per un importo totale di 133.000 euro, prevede l'installazione di 24 corpi illuminanti ed è stata aggiudicata con un ribasso di oltre il 24%. Verranno utilizzate lampade a Led a basso consumo e alta efficienza.

“Abbiamo dovuto attendere la reiscrizione delle somme nel bilancio regionale per indire l’appalto - dice il sindaco Vincenzo Parlato - ma la documentazione di gara preparata dall’ufficio tecnico comunale era già pronta da alcuni mesi”.