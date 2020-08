Siracusa, lite selvaggia tra due donne dopo l'sos lanciato da una bimba

Scene di ordinaria follia venerdì sera, nella zona alta della città. Una storia emersa in tutta la sua irrazionalità dal racconto accorato di una bambina, suo malgrado protagonista della vicenda.

Tutto inizia intorno alle 22 quando una giovane donna - a quanto pare in stato di ebbrezza - rientra nell'abitazione che condivide con il suo compagno e vi trova anche la figlia di lui, nata da una precedente relazione. La donna se la prende per la presenza della piccina e ingaggia una lite a suon di urla con il convivente. A quel punto la piccola si rifugia nel bagno e in lacrime chiama al cellulare la madre perché la vada a prendere subito e la madre, ovviamente, si precipita a raggiungere immediatamente la figlia per riportarla con sé. La donna arriva sotto casa del suo ex in stato di agitazione e all'incontro con la nuova compagna dell'uomo nasce una discussione che in un attimo si trasforma in lite e poi in rissa. Il trambusto e le urla attirano l'attenzione dei vicini che avvisano il 113: sul posto arrivano due pattuglie delle Volanti che ripristinano subito l'ordine. Gli agenti si preoccupano anche di rassicurare e calmare la bambina, visibilmente sconvolta da quanto accaduto e facendosi raccontare da lei tutta la storia, ovviamente confrontandola con il racconto dei testimoni e di tutti gli altri protagonisti della vicenda. Sul posto arriva anche un'ambulanza del 118, il cui intervento è stato chiesto quando la compagna dell'uomo è caduta a terra senza più rialzarsi. La donna è stata trasportata in ospedale dove è stata tenuta sotto osservazione fino all'indomani e poi dimessa.