Melilli, sequestro di cocaina e soldi: 28enne ai domiciliari

Un 28enne di Melilli, Rosario Vinci, arrestato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, dopo aver notato osservando uno strano viavai dall’abitazione dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione all’appartamento, rinvenendo 3 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi, nascoste all’interno di una zuccheriera in cucina e 120 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il denaro e la doga sono stati sequestrati; lo stupefacente sarà analizzato dal Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti per attestarne il principio attivo.

Per Vinci sono stati disposti gli arresti domiciliari.