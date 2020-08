Siracusa, ferie d'ufficio a Lia Contrino: il giudice del lavoro dà ragione all'Asp

Il giudice del lavoro dà ragione all'Asp di Siracusa nella controversia che opponeva l'Azienda aIla dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medico Maria Lia Contrino, sia in sede di ricorso che di successivo reclamo.

A comunicarlo è l'Azienda sanitaria che riporta l'orientamento del giudice: "Il dipendente dell’Asp che non abbia usufruito delle ferie nella misura contrattualmente prevista nello stesso anno in cui sono state maturate o al più nel primo semestre dell’anno successivo, può essere legittimamente posto in ferie d’ufficio sia perché la norma non prevede il diritto di accumulo delle ferie sia per prevenire richieste di pagamento dell’indennità sostitutiva".

Maria Lia Contrino era difesa dall’avvocato Coppa e l’Asp dall’avvocato Palillo.